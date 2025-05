Spotify a soumis une mise à jour de son application iOS à Apple, intégrant désormais les prix de ses abonnements et des liens permettant de souscrire via son site, sans passer par le système de paiement intégré d’Apple. Ainsi, le service de streaming évitera de payer des commissions à Apple (jusqu’à 30 %) lorsque les utilisateurs choisiront ces méthodes de paiement alternatives.

Sur son blog, Spotify a salué la récente décision de la justice américaine concernant le procès entre Apple et Epic Games, estimant qu’elle « offre aux consommateurs les avantages qu’ils méritent à travers le monde ». Le groupe y voit une victoire pour ses utilisateurs américains. Voici ce que ces derniers pourront faire dans la nouvelle version de l’application :

Yesterday, a U.S. federal judge ordered Apple to loosen its iron grip on its App Store rules. This consequential action will deliver significant benefits for American consumers. We just submitted a Spotify app update to Apple with certain features for our American users,… pic.twitter.com/vDssf7UHny

— Spotify News (@SpotifyNews) May 1, 2025