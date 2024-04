Spotify a décidé de soumettre une nouvelle version de la mise à jour de son application iOS concernant l’Europe. C’est pour mettre en avant les prix sans passer par Apple et sa commission de 30%. C’est en rapport avec ce que propose le DMA pour les pays de l’Union européenne.

Spotify veut afficher aux utilisateurs européens des informations sur les prix des abonnements souscrits en dehors du système de paiement d’Apple. Cela implique un abonnement en passant par le site de Spotify.

Il se trouve que le service de streaming avait déjà soumis une mise à jour qui contient les informations sur les prix et un lien que les utilisateurs peuvent cliquer pour être redirigés sur spotify.com afin de s’abonner. Problème : Apple ne valide pas cette version et reste indifférent en réalité.

Spotify a donc soumis une nouvelle version qui affiche toujours les prix sans la commission d’Apple. En revanche, il n’y a plus le lien direct pour inviter les utilisateurs à rapidement s’abonner via le site. Ils devront eux-mêmes ouvrir un navigateur et se rendre sur spotify.com.

Spotify n’aime pas les pratiques d’Apple, malgré le DMA

Le comportement d’Apple ne plaît toujours pas à Spotify qui n’hésite pas à le faire savoir :

Malgré les tentatives d’Apple de punir les développeurs avec de nouveaux frais, nous restons déterminés à donner aux consommateurs un véritable choix dans notre application sans augmentation de coût. C’est pourquoi nous avons soumis une nouvelle mise à jour à Apple. Elle contient des informations de base sur les prix et le site web, soit le strict minimum prévu par la décision de la Commission européenne dans l’affaire du streaming musical. En faisant payer les développeurs pour qu’ils communiquent avec les consommateurs au moyen de liens intégrés, Apple continue d’enfreindre le droit européen. Il est grand temps que la Commission fasse appliquer sa décision afin que les consommateurs puissent en tirer des avantages réels.

Pour rappel, la Commission européenne a récemment infligé une amende de 1,8 milliard d’euros à Apple pour ses pratiques anticoncurrentielles avec les services de streaming musicaux.