Alors que plusieurs entreprises technologiques comme Spotify, Amazon et Patreon ont rapidement intégré des liens de paiements externes dans leurs applications iOS, Netflix choisit une stratégie plus mesurée. La plateforme de streaming n’a, pour l’instant, pas modifié son application en réponse à la récente décision de justice concernant Apple.

Netflix ne change rien à son application iOS

La semaine dernière, la justice américaine a contraint Apple à modifier ses règles de l’App Store. Désormais, les développeurs peuvent ajouter des liens vers des systèmes de paiement externes sans verser une commission à Apple. Une décision issue du procès entre Epic Games et Apple, qui remet en question le modèle de contrôle strict d’Apple sur les transactions effectuées dans ses applications.

En réaction, des entreprises comme Spotify ont déjà sauté sur l’occasion. L’application permet maintenant aux utilisateurs de passer facilement d’un compte gratuit à un abonnement payant via des liens directs aux États-Unis. De son côté, Amazon a mis à jour son application Kindle avec un bouton qui redirige les utilisateurs vers son site pour finaliser les achats de livres numériques.

Netflix, en revanche, temporise. Eunice Kim, directrice produit chez Netflix, a déclaré à The Verge : « Nous suivons la situation de très près et nous n’avons rien de plus à partager pour le moment. Nous continuerons à respecter les règles de l’App Store jusqu’à ce que nous en sachions plus sur la meilleure façon de mettre en œuvre les changements à venir ».

Apple conteste, mais se conforme pour l’instant

Malgré sa mise en conformité, Apple conteste vivement la décision du tribunal. L’entreprise a déjà fait appel, tout en adaptant ses règles de l’App Store dans l’attente d’un éventuel renversement du jugement.

Pour Netflix, cette évolution pourrait permettre de mieux promouvoir ses abonnements et de rediriger les utilisateurs vers son site afin qu’ils puissent s’abonner. Toutefois, en attendant d’y voir plus clair sur les conditions exactes d’application, le service préfère rester dans le cadre actuel des politiques d’Apple.