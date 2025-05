Amazon a mis à jour son application Kindle sur iPhone et iPad, avec les utilisateurs qui peuvent maintenant acheter des livres. Ce n’était pas possible jusqu’à présent. Mais cela change depuis la récente défaite d’Apple contre Epic Games.

L’application Kindle propose l’achat de livres sur iOS

La juge Yvonne Gonzalez Rogers a récemment obligé Apple à permettre aux développeurs d’applications iOS de mettre des liens dans leurs applications et de renvoyer vers leurs sites pour proposer les paiements externes. Ainsi, ils évitent le système de paiement d’Apple et la commission qui peut atteindre 30 %. Ce changement concerne pour l’instant les États-Unis.

Avec les anciennes règles de l’App Store, Amazon pouvait techniquement vendre des livres depuis son application Kindle, mais cela l’obligeait de passer par le système d’Apple et donc de lui verser une commission à chaque achat. Sans surprise, Amazon n’était pas d’accord. Les utilisateurs devaient donc acheter les livres depuis le site d’Amazon puis se rendre sur l’application Kindle.

Avec la mise à jour désormais disponible, Amazon propose aux utilisateurs d’acheter les livres via un bouton dédié sur l’application Kindle. Un appui dessus ouvre un navigateur (Safari en général). L’utilisateur, qui est connecté avec son compte Amazon, n’a qu’à valider l’achat. C’est Amazon qui gère le paiement ici et non Apple. Une fois que c’est fait, il est automatiquement redirigé vers l’application Kindle et son livre est disponible.

Comme dit précédemment, cela concerne uniquement les États-Unis parce que le jugement contre Apple a été décidé par une juge américaine. En Europe et ailleurs, il faut toujours se rendre manuellement sur le site d’Amazon, faire un achat puis ouvrir l’application Kindle pour que le livre apparaisse.