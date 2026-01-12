Eddy Cue, vice-président des services d’Apple, qualifie 2025 d’année record pour l’écosystème de la marque. Dans un bilan, le dirigeant souligne une croissance marquée par une expansion mondiale et une innovation continue, allant des divertissements comme Apple TV et Apple Music aux outils du quotidien comme iCloud et Apple Pay.

Des chiffres d’engagement inédits pour l’App Store et Apple Pay

Les statistiques révélées par Apple témoignent d’une adoption importante par les utilisateurs d’iPhone et d’autres produits. L’App Store a enregistré une moyenne de plus de 850 millions d’utilisateurs hebdomadaires à travers le monde. La boutique d’applications a généré 1 300 milliards de dollars en facturations et ventes pour les développeurs, portant leurs gains cumulés à plus de 550 milliards de dollars depuis 2008. Apple précise d’ailleurs que la fréquentation et les dépenses en biens numériques ont atteint un pic historique entre la veille de Noël et le jour de l’An.

De son côté, Apple Pay s’impose comme un levier économique majeur. Le service de paiement a généré plus de 100 milliards de dollars de ventes supplémentaires pour les commerçants à l’échelle mondiale, tout en éliminant plus d’un milliard de dollars de fraude. Durant la période cruciale des fêtes de fin d’année (novembre et décembre), la croissance des achats via Apple Pay a nettement surpassé celle des dépenses de consommation globales.

L’intelligence artificielle au service de la personnalisation

L’année 2025 a également vu l’intégration de l’IA et d’Apple Intelligence pour affiner l’expérience utilisateur. L’application Cartes d’Apple utilise désormais ces technologies pour faciliter le suivi des commandes, tandis qu’Apple Plans exploite l’intelligence locale pour suggérer des itinéraires préférés.

Dans le domaine du divertissement, les nouveautés listées sont :

Apple Music a proposé la fonction AutoMix pour des transitions fluides façon DJ, ainsi que la traduction de paroles. La plateforme a d’ailleurs atteint des sommets historiques en matière d’écoutes et d’abonnés.

Apple Podcasts profite de fonctionnalités alimentées par l’IA comme « Dialogue amélioré » et la génération automatique de chapitres. Il y a aussi le système de liens pour rapidement se rendre sur un podcast en particulier.

Apple Fitness+ a intégré le doublage par IA en espagnol et en allemand, tout en s’étendant à 28 nouvelles régions.

Apple TV a battu tous les records d’audience précédents en décembre 2025.

Apple Arcade a ajouté plus de 50 jeux.

D’autre part, l’application Apple Invitations a facilité l’organisation d’événements, notamment avec le support de la fonction Albums partagés pour les photos.

Une expansion mondiale sur fond de surveillance antitrust

Apple continue d’étendre la portée géographique de ses services. Apple Pay est désormais accessible dans 89 marchés et la fonction Localiser a été lancée en Corée du Sud. L’intégration des AirTags avec les compagnies aériennes a permis, selon le système WorldTracer de SITA, de réduire de 90 % le nombre de bagages définitivement perdus. Shazam, quant à lui, franchit le cap du milliard de reconnaissances mensuelles.

Ces performances surviennent toutefois dans un contexte particulier. Bien que l’entreprise célèbre ces succès, il est crucial de noter que les pratiques de l’App Store font toujours l’objet d’examens antitrust et réglementaires rigoureux dans plusieurs juridictions, notamment l’Union européenne, le Japon, la Corée du Sud et le Brésil.