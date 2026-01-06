Apple Music s’améliore en proposant dès maintenant la traduction de paroles en français pour les chansons. Il est bon de noter que c’est en cours de déploiement et que cela concerne seulement quelques titres dans l’immédiat.

Image iGeneration

La traduction française des paroles sur Apple Music est là

Dans l’image ci-dessus, on peut voir qu’Apple Music propose la traduction française des paroles de la musique Tití Me Preguntó de Bad Bunny. On retrouve les paroles dans la langue d’origine (espagnol en l’occurrence) et la traduction française est juste en dessous en plus petit.

Il est bon de noter qu’Apple n’a pas encore officialisé le support du français pour la traduction des paroles sur Apple Music. Pourtant, c’est bel et bien disponible avec certains titres. Il est possible qu’il s’agisse d’un test. D’ailleurs, il existe parfois un bug où la traduction n’est pas en française mais dans une autre langue, comme le japonais.

Cette fonctionnalité nécessite iOS 26 et supporte plusieurs langues :

anglais vers le chinois (simplifié)

anglais vers le japonais

coréen vers le chinois (simplifié)

coréen vers l’anglais

coréen vers le japonais

espagnol vers l’anglais

Le français est donc en cours de déploiement comme nous pouvons le voir. Il n’est pas impossible que d’autres langues s’ajoutent également à la liste. Mais Apple n’a rien communiqué pour le moment.