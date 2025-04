Apple vient officiellement de lancer la fonction Localiser en Corée du Sud, offrant aux utilisateurs de ce pays, et pour la première fois, l’ensemble de ses services de suivi basés sur la localisation. Les utilisateurs sud-coréens peuvent donc désormais localiser leurs appareils Apple, leurs objets équipés d’AirTag ainsi que les accessoires compatibles avec Localiser, tout en bénéficiant des solides protections de confidentialité mises en place par Apple. Pour rappel, l’application Localiser permet de visualiser les appareils perdus sur une carte, d’obtenir des instructions détaillées pour les retrouver et même de faire émettre un son à distance afin de localiser plus facilement les objets à proximité.

En plus du suivi des appareils, Localiser permet aux utilisateurs de partager leur position avec leurs amis et leur famille (ce qui s’avère aussi bien pratique pour réunir des gens dans un lieu bondé ou dans une zone géographique mal signalisée). Les propriétaires d’un iPhone 15 ou d’un modèle ultérieur peuvent également utiliser la fonction de Localisation pour naviguer directement vers l’emplacement exact d’un proche. Le réseau Localiser a considérablement évolué depuis son introduction en 2009 avec Localiser mon iPhone, intégrant ensuite le suivi des Mac puis le partage de position entre amis avant de regrouper toutes ces fonctionnalités dans une seule et même application avec iOS 13 et macOS Catalina.