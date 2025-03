Apple ne propose pas uniquement des produits comme l’iPhone et le Mac, l’entreprise se distingue aussi par ses services. Pourtant, malgré des marges brutes dépassant 75 %, la santé de cette branche semble en déclin pour certains produits. Seul iCloud+ s’en sort plutôt bien.

Des marges exceptionnelles, mais une croissance ralentie

Les services représentent désormais la catégorie la plus rentable d’Apple, avec des revenus qui ont augmenté de 13 % pour atteindre plus de 96 milliards de dollars au cours de l’exercice fiscal dernier. Cependant, cette réussite globale cache des difficultés pour certains services. Selon The Information, Apple Music ne connaît plus une croissance significative et reste à peine rentable, comme l’a confié Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services, à ses équipes. Ce dernier n’est pas optimiste quant à l’idée que la service de streaming musical atteigne un jour les 100 millions d’abonnés payants. De plus, les ventes globales de l’iTunes Store sont en déclin.

Des services comme Apple News+, Apple Fitness+ et Apple Arcade peinent également à trouver leur public. Apple Arcade a attiré seulement deux millions d’utilisateurs lors de sa première année, dont un quart en période d’essai gratuite. De son côté, Apple News+ souffre également d’une faible implication, avec un nombre d’utilisateurs actifs mensuels se comptant en quelques millions. En conséquence, Apple a dû procéder à des licenciements en 2024, notamment dans les départements Apple Books et Apple News+, face à une performance jugée insuffisante.

Enfin, de nombreux utilisateurs s’abonnent principalement via Apple One, un abonnement tout-en-un qui regroupe iCloud+, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade et Apple Fitness+. Cela masque l’impact réel de chaque service individuel. Sans cet abonnement groupé, certains services comme Apple Arcade et Fitness+ seraient loin d’être rentables.

À noter que nous avons également appris qu’Apple TV+ perdait 1 milliard de dollars par an. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article dédié.