Apple reste assez discret sur les coulisses d’Apple TV+, mais de nouveaux détails révèlent que le service de streaming perd 1 milliard de dollars par an. Il compte également 45 millions d’abonnés.

Une perte de 1 milliard de dollars par pour Apple TV+

Lancé en 2019, Apple TV+ n’est pas encore un service de streaming rentable, loin de là en réalité. The Information rapporte que la plateforme perd 1 milliard de dollars par an étant donné les coûts importants des films, séries et documentaires. Jusqu’à présent, Apple dépensait 5 milliards de dollars par an pour ses programmes originaux, mais le budget a été réduit d’environ 500 millions de dollars l’année dernière. Cela fait suite à une demande de Tim Cook, le patron d’Apple, et d’autres responsables de l’entreprise.

Il est certain que 1 milliard de dollars est une somme plus qu’importante. Le point « positif » pour Apple est que le reste de l’entreprise se porte bien au niveau des finances, ce qui permet de limiter la casse. Au dernier trimestre, Apple a eu un chiffre d’affaires de 124,30 milliards de dollars et un bénéfice net de 36,33 milliards de dollars. La section des services (iCloud, Apple Music, App Store, etc) a représenté 26,340 milliards de dollars à elle seule. Le groupe de Tim Cook est donc en bonne santé, malgré l’absence de rentabilité de son service de streaming.

45 millions d’abonnés, c’est en hausse

Aussi, Apple TV+ comptait 45 millions d’abonnés à la fin de 2024. Pour donner une idée de la concurrence, Netflix dispose de 301,63 millions d’abonnés. La plateforme est donc loin devant. Mais l’avantage pour Apple est que le nombre d’abonnés est en croissance. Il est possible que des séries comme Severance, qui connaît un joli succès en ce moment, donnent un coup de boost aux abonnements.

Il est bon de rappeler qu’Apple TV+ a récemment vu le jour sur Android avec une application dédiée. Il serait intéressant de voir s’il y a une demande sur le système d’exploitation concurrent d’iOS afin là encore de booster les abonnements. Mais cette information n’est pas dévoilée publiquement.