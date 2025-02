Comme prévu, l’application Apple TV est désormais disponible sur les smartphones et tablettes Android. Elle permet notamment d’accéder au service de streaming Apple TV+ et au MLS Season Pass pour le football.

Enfin l’application Apple TV sur Android

Si vous avez déjà un compte Apple, alors vous pouvez l’utiliser pour vous connecter sur l’application. Sinon, vous pouvez créer un nouveau compte et utiliser la facturation par le biais du Google Play Store, qui est l’équivalent de l’App Store chez Android.

L’application Apple TV sur Android propose une expérience similaire à celle que l’on retrouve sur les appareils Apple. Il y a notamment Apple TV+ pour regarder les films, séries et documentaires disponibles sur le catalogue. Vous pouvez aussi télécharger les programmes pour les regarder plus tard sans une connexion Internet obligatoire. On peut également citer la présence d’une recherche et de la fonction « Continuer à regarder ». Il y a aussi les matchs de football avec le MLS Season Pass.

Un élément intéressant est qu’il y a une synchronisation avec le compte Apple. Vous pouvez par exemple commencer à regarder un épisode de série sur votre smartphone Android puis le reprendre exactement au même endroit sur un autre appareil (iPhone, Mac, téléviseur, etc).

Il y a une différence notable avec l’application équivalente sur les produits Apple : il n’est pas possible d’acheter ou de louer des films ou des séries. Autrement dit, l’iTunes Store n’est pas de la partie. Il faut se contenter du contenu en streaming et du football.

Enfin, il y a quelques fonctionnalités manquantes avec cette première version, dont le support des notifications ou le fait de caster un programme vers un autre appareil, comme son téléviseur. Mais cela viendra avec des mises à jour.

L’application Apple TV sur Android est disponible au téléchargement sur le Google Play Store. Elle est en cours de déploiement, il se peut qu’un message vous indique qu’elle n’est pas encore accessible sur votre smartphone ou tablette. Il suffit de réessayer dans quelques minutes ou quelques heures.