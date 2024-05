Aussi incroyable que cela puisse paraître, Apple TV+ est disponible un peu partout, sauf sur Android qui se veut pourtant le système d’exploitation avec le plus d’utilisateurs. Mais cela va changer, une application pour accéder au service de streaming est maintenant en préparation.

Une offre d’emploi sur le site d’Apple recherche un ingénieur logiciel spécialisé dans Android pour proposer l’application Apple TV sur le système d’exploitation mobile et donc le service de streaming Apple TV+ qui va avec.

L’offre indique :

L’équipe chargée de l’application Apple TV est à la recherche d’un ingénieur Android travailleur et expérimenté pour diriger le développement de nouvelles fonctionnalités amusantes et contribuer à la création d’une application utilisée par des millions de personnes pour regarder et découvrir la télévision et le sport. Si vous êtes passionné par les produits et que vous avez un intérêt pour la télévision et le sport, il s’agit d’une opportunité idéale et exceptionnelle pour vous. En tant qu’ingénieur au sein de notre équipe, vous concevrez et architecturerez une application sophistiquée, interagirez avec d’autres membres d’Apple dans le cadre de fonctionnalités multiplateformes, superviserez le travail de développeurs moins expérimentés et mettrez au point des systèmes destinés à être utilisés par des développeurs tiers.