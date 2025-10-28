Lors de la conférence Money20/20 USA, Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple chargée d’Apple Pay, a dressé le bilan des services de paiement de l’entreprise. Au-delà des chiffres d’Apple Pay, ses annonces confirment la transformation d’Apple Cartes (Wallet) en un véritable hub numérique pour l’accès et l’identité, bien au-delà de la simple transaction financière.

Apple Pay est massivement adopté

Le succès d’Apple Pay repose sur deux piliers : la sécurité et une large adoption. Selon les données internes d’Apple, le service a permis de bloquer plus d’un milliard de dollars de transactions frauduleuses sur la dernière année. Cette performance représente une réduction de la fraude de plus de 60 % par rapport aux paiements par carte traditionnels, un chiffre qui peut même grimper jusqu’à 90 % dans certains cas selon Jennifer Bailey.

Cette sécurité a favorisé son déploiement massif. Lancé en 2014 aux États-Unis avec seulement 3 % de compatibilité, Apple Pay est aujourd’hui accepté chez 90 % des commerçants américains. Le service est désormais une référence, disponible dans 89 pays/régions et soutenu par plus de 11 000 banques et réseaux de paiement.

La diversification vers un portefeuille numérique complet

Fort de ce succès, l’application Apple Cartes (Wallet) s’étend désormais à de nouvelles fonctionnalités qui transforment l’iPhone en un outil d’accès et d’identification. Bien que leur adoption soit plus lente qu’Apple Pay, ces usages ne cessent de se développer.

Accès physique : l’application peut contenir des titres de transport dans 800 villes (dont le pass Navigo pour Paris et l’Île-de-France), des clés pour plus de 65 000 chambres d’hôtel ou encore des clés de voiture compatibles avec 29 constructeurs.

Identité numérique : la possibilité de stocker sa carte d'identité ou son permis de conduire, lancée en 2021, est déjà active dans 12 États américains et au Japon. Jennifer Bailey a également confirmé l'arrivée imminente du support des passeports américains pour certains contrôles de sécurité dans les aéroports.

Enfin, l’écosystème s’élargit aux professionnels avec la fonction Tap to Pay sur iPhone. Déjà adoptée par 15 millions de commerçants sur 48 marchés, elle permet à n’importe quelle entreprise d’accepter des paiements directement depuis un iPhone, sans terminal supplémentaire.