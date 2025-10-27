L’arrivée du passeport américain dans l’application Cartes (Wallet) de l’iPhone a été confirmée comme imminente par Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple chargée d’Apple Pay. Annoncée pour « bientôt », cette fonctionnalité initialement retardée permettra de fluidifier les contrôles d’identité pour les voyages intérieurs aux États-Unis, mais avec des limites importantes.

Le passeport sur iPhone a des limites

L’usage principal du passeport numérique sera de le présenter aux points de contrôle de la TSA (l’agence de sécurité dans les transports) dans certains aéroports américains. Il servira à vérifier l’identité du voyageur pour les vols domestiques, directement depuis l’iPhone.

Cependant, Apple insiste sur un point crucial : cette version numérique ne remplace en aucun cas le passeport physique. Elle ne pourra pas être utilisée pour les voyages internationaux ni pour passer les frontières. Il faudra donc toujours avoir son document papier sur soi pour sortir du territoire américain.

Au-delà des aéroports, ce passeport numérique pourra servir à prouver son âge ou son identité dans certaines applications, en ligne ou directement en magasin. Apple assure que la fonctionnalité est sécurisée, privée et conforme à la norme américaine REAL ID.

La fonctionnalité, qui devrait être déployée plus tard cette année avec iOS 26, ne concernera dans un premier temps que les passeports américains. Son déploiement exact reste flou, Apple n’ayant pas précisé s’il faudra une mise à jour logicielle (comme iOS 26.1) ou si une simple activation à distance, directement au niveau des serveurs, suffira.