Les tensions entre la BBC et Apple se sont intensifiées après que le groupe britannique a accusé le fabricant d’iPhone de mettre en péril son modèle de financement par la licence en réduisant la valeur de son contenu. Il y avait déjà une affaire concernant le (mauvais) résumé des notifications par Apple Intelligence.

Dans une déclaration, la BBC a vivement critiqué Apple, ainsi que son rival Google, pour la manière dont leurs applications, telles qu’Apple News et Apple Podcasts, présentent ses actualités et podcasts. Selon la BBC, cette présentation « diminuée » nuit à la qualité de son contenu, affaiblit sa relation avec le public et pourrait affecter son modèle unique de financement par la licence.

Des inquiétudes sur la visibilité et l’attribution du contenu

L’accusation porte principalement sur l’agrégation du contenu par ces plateformes, qui, selon la BBC, empêche les utilisateurs de prendre conscience de la provenance des informations. En d’autres termes, le public pourrait ne pas reconnaître que le contenu provient de la BBC, ce qui réduirait la valeur perçue. Cette situation est d’autant plus préoccupante dans le cadre du modèle économique de la BBC, qui dépend du financement par la licence télévisée. La BBC a souligné dans sa plainte à la Competition and Markets Authority (CMA), l’autorité britannique déjà chargée de l’examen de la position dominante d’Apple et Google sur le marché des smartphones, que cette problématique pouvait affaiblir sa capacité à investir dans de nouveaux contenus.

Une des préoccupations majeures de la BBC concerne la manière dont son contenu est souvent intégré avec celui d’autres fournisseurs sur des services comme les applications Apple News et Podcasts. De plus, l’accès de Siri d’Apple et de Google Assistant/Gemini aux stations de radio de la BBC aggraverait la situation en attribuant la valeur du contenu à des gardiens (gatekeepers), plutôt qu’à la BBC elle-même.

Dans cette optique, la BBC demande une régulation plus stricte sur la manière dont son contenu est présenté, suggérant par exemple l’ajout de logos plus visibles pour mieux attribuer le contenu. Cela permettrait, selon elle, de renforcer la reconnaissance du public envers la BBC et, en retour, de préserver son modèle de financement.