L’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) du Royaume-Uni a ouvert une enquête sur les écosystèmes mobiles d’Apple et de Google. L’objectif est d’examiner si ces groupes bénéficient d’un statut de « marché stratégique » (SMS), un statut qui, s’il est confirmé, les soumettrait à des exigences spécifiques en matière de concurrence. Cette initiative fait partie d’un effort plus large pour améliorer la compétitivité dans le secteur des technologies mobiles et favoriser un environnement plus équitable pour les utilisateurs ainsi que pour les développeurs d’applications.

Un examen approfondi des écosystèmes mobiles

L’enquête de la CMA se concentrera sur plusieurs aspects des écosystèmes mobiles d’Apple et de Google. Les régulateurs analyseront les systèmes d’exploitation, les magasins d’applications (App Store et Play Store) et les navigateurs utilisés sur les appareils mobiles, ainsi que leur impact sur les utilisateurs et sur les entreprises qui développent des services et des applications pour ces plateformes. Le but est de déterminer si des obstacles à la concurrence existent au sein des écosystèmes iOS et Android et s’il existe des pratiques anticoncurrentielles qui nuisent aux développeurs et aux utilisateurs.

Les éléments qui seront étudiés par la CMA comprennent notamment :

L’étendue de la concurrence entre et au sein des écosystèmes d’Apple et de Google : les régulateurs chercheront à comprendre comment la concurrence fonctionne dans ces écosystèmes et identifieront les barrières qui empêchent d’autres entreprises de proposer des produits et services concurrents sur les plateformes iOS et Android.

Le possible abus de position dominante : L’enquête portera sur l’utilisation du pouvoir de marché d’Apple et de Google pour favoriser leurs propres applications et services, souvent préinstallés et mis en avant sur les appareils mobiles.

Les comportements potentiellement exploitants : la CMA se penchera également sur la question de savoir si Apple ou Google imposent des conditions déloyales aux développeurs d’applications pour pouvoir distribuer leurs produits sur les magasins d’applications, et si la structure des choix proposés aux utilisateurs sur leurs plateformes complique le choix d’applications alternatives.

Conséquences possibles pour Apple et Google

Si l’enquête confirme qu’Apple et Google disposent d’un statut de marché stratégique, des mesures pourraient être imposées pour encourager une concurrence plus saine. Par exemple, il pourrait être demandé aux entreprises d’ouvrir l’accès à certaines fonctionnalités cruciales pour le bon fonctionnement des applications tierces, ou encore de faciliter le téléchargement d’applications et les paiements à l’extérieur des boutiques d’applications officielles d’Apple et de Google.

Cette enquête intervient peu de temps après une première enquête de la CMA sur la part de marché du moteur de recherche de Google, qui détient environ 90% du marché de la recherche en ligne. Le Royaume-Uni semble donc intensifier ses efforts pour limiter les abus de pouvoir des grandes entreprises technologiques.

L’enquête actuelle devrait être clôturée d’ici le 22 octobre 2025, avec des sanctions potentielles allant jusqu’à 1% du chiffre d’affaires mondial des entreprises concernées en cas de non-conformité. Les responsables de haut niveau pourraient également faire face à des amendes ou à des interdictions de diriger des entreprises.