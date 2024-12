Apple a annoncé cette semaine avoir investi plus de 18 milliards de livres (21,7 milliards d’euros) au Royaume-Uni au cours des cinq dernières années. Aussi, la société a doublé le nombre d’équipes d’ingénieurs dans la région.

550 000 emplois au Royaume-Uni

Apple soutient aujourd’hui 550 000 emplois par le biais d’emplois directs, de sa chaîne d’approvisionnement et de l’économie des applications iOS.

Les équipes d’ingénieurs d’Apple au Royaume-Uni, situées à Londres, à Cambridge et ailleurs, effectuent des travaux et des recherches sur une large gamme de produits et de services. Elles prennent notamment en charge les technologies d’Apple Intelligence, telles que l’intégration approfondie de Siri dans les produits Apple, et Private Cloud Compute, qui définit une nouvelle norme en matière de confidentialité dans l’IA. Elles se concentrent également sur des domaines comme l’ingénierie des processeurs, ainsi que sur des services comme Apple Music, Apple TV+ et d’autres encore.

« Nous servons des clients au Royaume-Uni depuis plus de 40 ans et nous sommes fiers de nos liens étroits avec les communautés de ce pays », a déclaré Tim Cook, le patron d’Apple. « Nous sommes ravis d’agrandir nos équipes Apple ici et de continuer à soutenir les extraordinaires innovateurs, créateurs et entrepreneurs qui repoussent les limites de la technologie de tant de façons ».

Il y a aussi le cas d’Apple TV+

Les investissements d’Apple au Royaume-Uni comprennent l’expansion des productions d’Apple TV+, qui ont triplé au cours des deux dernières années, créant des emplois dans l’industrie créative. De plus, Apple TV+ passe également des contrats avec des centaines de fournisseurs dans tous les secteurs d’activité, de la construction et de la fabrication à l’hôtellerie et à la restauration en passant par les services techniques.

Dans la foulée, Apple dit que les développeurs britanniques ont gagné 9 milliards de livres (10,8 milliards d’euros) depuis le lancement de l’App Store en 2008.

Hier, Tim Cook a accueilli le roi Charles III au siège britannique d’Apple qui est à Londres au niveau de la Battersea Power Station. Aussi, le patron d’Apple a bu un verre avec Jack Lowden, acteur de la série Slow Horses sur Apple TV+.