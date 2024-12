Le roi Charles III s’est rendu au siège social d’Apple au Royaume-Uni, qui se situe à la Battersea Power Station à Londres. Tim Cook, le patron d’Apple, l’a accompagné.

Apple indique que le roi Charles III a visité le siège de la société pour rencontrer des employés d’Apple, des membres de la communauté créative britannique et des étudiants qui ont acquis de nouvelles compétences, comme le codage, grâce à des programmes éducatifs soutenus par Apple et l’organisation à but non lucratif britannique The King’s Trust.

Pour marquer l’occasion, les enfants de l’école primaire St. George’s, située à proximité du siège britannique d’Apple, ont créé des œuvres d’art de vacances sur iPad, qui ont ensuite été projetées sur les cheminées de la centrale électrique. Tim Cook s’est joint au roi Charles III pour souhaiter la bienvenue à la communauté locale lors d’un concert de Noël donné par la chanteuse RAYE.

« Nous avons eu l’honneur d’accueillir Sa Majesté le roi Charles à Apple Battersea, notre siège au Royaume-Uni, et nous sommes fiers de soutenir The King’s Trust dans son travail essentiel d’éducation et d’autonomisation des jeunes », a déclaré Tim Cook. « Nous sommes impatients de poursuivre notre croissance ici, en nous appuyant sur plus de 40 ans d’histoire au Royaume-Uni ».

Le patron d’Apple a d’ailleurs publié une vidéo sur son compte X (ex-Twitter) pour partager des moments de cette rencontre.