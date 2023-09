Jamais avec d’auto-satisfaction, Apple affirme que ses énormes investissements au Royaume-Uni (20 milliards de dollars !) ont conduit à la création de plus de 550 000 emplois. Ce calcul inclut les quelque 8 000 employés directement employés par Apple au Royaume-Uni. « Depuis plus de quatre décennies, Apple est fier de faire partie des communautés à travers le Royaume-Uni », a ainsi déclaré Tim Cook dans un communiqué. « Qu’il s’agisse d’enrichir la vie de nos clients, d’aider des développeurs incroyables, de travailler en étroite collaboration avec des fournisseurs ou d’ouvrir notre superbe nouveau siège social au Royaume-Uni, nous sommes profondément engagés à créer des emplois et à exploiter la créativité dans tout le pays ».

Ouverture de l’Apple Store « Battersea » à Londres

Il faut dire qu’Apple se montre plutôt actif : la firme de Cupertino a récemment étendu les fonctionnalités d’Apple Pay au Royaume-Uni et a également fait pression contre les propositions gouvernementales qui pouvaient potentiellement affaiblir la règlementation en matière de confidentialité.

La société a récemment ouvert son « superbe nouveau siège social au Royaume-Uni » dans la centrale électrique mythique de Battersea. La centrale entièrement réaménagée comprend désormais un Apple Store et sert aussi de siège social. Apple possède également des bureaux à St. Albans, Swindon ainsi qu’un bureau nouvellement construit à Cambridge et entièrement dédié aux développements des technologies d’IA. On n’oubliera pas non plus les productions Apple TV+ britanniques, comme l’excellente série Slow Horses (la saison 3 est en approche).