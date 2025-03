Tap to Pay, qui permet aux commerçants d’encaisser les paiements directement avec leur iPhone, est disponible en France depuis 2023 (via Revolut, BNP, Square, etc.) et aux États-Unis depuis 2022. Le service de paiement s’incruste un peu plus en Europe puisqu’Apple vient d’annoncer l’arrivée de Tap to Pay en Pologne, Bulgarie, Finlande, Liechtenstein, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suisse, et en Hongrie.

La firme de Cupertino liste même les services compatibles avec la fonction Tap to Pay selon les pays :

Bulgarie: Adyen, myPOS, Revolut, Viva; SumUp (bientôt)

Finlande: Adyen, Mollie, Nets, Revolut, Stripe, SumUp, Viva; Surfboard Payments (bientôt)

Hongrie: Adyen, Global Payments, myPOS, Revolut, SumUp, Viva, Worldline

Liechtenstein: Adyen

Pologne: Adyen, eService, PKO Bank Polski, Mollie, Stripe, SumUp, Viva, Worldline; Planet Pay (bientôt), Revolut, PeP

Portugal: Adyen, Mollie, myPOS, Revolut, Stripe, SumUp, Viva

Slovaquie: Adyen, Global Payments Slovenská Sporitel’ňa, Revolut, Worldline; SumUp (bientôt)

Slovénie: Adyen, Revolut, Worldline; soon SumUp, hobex

Suisse: Adyen, Mollie, myPOS, Nexi, Stripe, SumUp, Worldline; hobex (bientôt)

Pour rappel, Tap to Pay est uniquement destiné aux professionnels, et les transactions sont évidemment chiffrées. Seuls les iPhone dotés d’une puce NFC sont compatibles.