Apple devrait renforcer sa position dans plusieurs grandes catégories de produits en 2026, selon les projections de Counterpoint Research. Le cabinet estime que le groupe pourrait atteindre des parts de marché inédites dans les smartphones, les ordinateurs portables et les tablettes, alors que de nombreux concurrents feraient face à une baisse des volumes et à une hausse du coût des composants mémoire.

L’iPhone mieux armé face à la pression sur les prix

Le marché mondial du smartphone resterait sous tension, notamment en raison de l’augmentation du prix de la mémoire et des difficultés rencontrées par certains fabricants pour préserver leurs marges. Counterpoint estime toutefois qu’Apple serait dans une position plus favorable grâce à son contrôle de la chaîne d’approvisionnement, à ses prix relativement stables et à son exposition importante au segment premium.

Les expéditions d’iPhone pourraient rester globalement stables en 2026, tandis que plusieurs grands constructeurs Android subiraient des reculs plus marqués. Dans ce scénario, la part de marché d’Apple atteindrait environ 25 %, un niveau record pour l’iPhone à l’échelle mondiale.

Le Mac et l’iPad soutenus par le renouvellement des gammes

Le cabinet anticipe également une progression du Mac dans un marché des ordinateurs portables pourtant attendu en recul. Les nouvelles machines équipées de puces Apple Silicon, ainsi qu’un éventuel MacBook plus accessible, pourraient attirer de nouveaux acheteurs et faciliter l’entrée dans l’écosystème Apple.

Du côté de l’iPad, le renouvellement progressif des modèles Pro, Air, mini et d’entrée de gamme aiderait Apple à mieux résister au ralentissement général du marché des tablettes. La demande des pays émergents pourrait aussi soutenir les ventes.

Un écosystème qui reste le principal avantage d’Apple

Au-delà des volumes, Counterpoint souligne l’effet « cumulatif » de l’écosystème Apple. L’iPhone, l’Apple Watch, le Mac et l’iPad se renforcent mutuellement, tandis que l’arrivée d’Apple Intelligence pourrait encourager les utilisateurs à renouveler plusieurs appareils. Ces prévisions restent toutefois dépendantes du contexte économique, du coût des composants et de la capacité d’Apple à transformer ses nouveautés logicielles en argument commercial.