Une nouveauté intéressante est en place avec la bêta 3 d’iOS 27 : Siri AI est capable d’extraire des informations venant des applications tierces sur iPhone et iPad.

Siri AI devient encore plus utile

Avec les premières bêtas d’iOS 27, Siri AI était en mesure de chercher et d’obtenir des informations depuis les applications d’Apple, comme Messages, Photos, Mail et plus encore. Avec la bêta 3, la nouvelle version de l’assistant dopé à l’intelligence artificielle peut obtenir des informations venant d’applications tierces, c’est-à-dire celles qui ont été téléchargées depuis l’App Store et ont été créées par des développeurs autre qu’Apple.

Plusieurs utilisateurs ont partagé leurs trouvailles sur les réseaux sociaux. Sur X/Twitter par exemple, Max Weinbach utilise Siri AI pour lui demander quelle est le pourcentage de batterie de sa voiture électrique (une Tesla en l’occurrence). Siri AI demande alors si vous acceptez ou refusez qu’il accède à l’application ayant l’information. Si vous avez plusieurs applications, l’assistant vous demande de choisir dans la liste. Une fois que c’est fait, la réponse est donnée. En l’état, cela fonctionne avec l’application Tessie, mais pas celle de Tesla. On se doute que c’est un bug et que ce sera corrigé à l’avenir.

Siri AI can use third-party apps in iOS 27 beta 3! pic.twitter.com/YaxCmqewu2 — Max Weinbach (@mweinbach) July 6, 2026

The doesn’t work with the Tesla app, but did work with Tessie pic.twitter.com/3Hhejd287A — Alex in Colorado (@hbf_alex) July 7, 2026

Sur Threads, Jace Craft-Miller présente une expérience similaire, mais avec une voiture Ford. Là encore, il suffit de demander le pourcentage de batterie et Siri AI donne l’information en se basant sur l’application du constructeur automobile.

Tout cela est fort pratique, c’est certain. Malheureusement pour nous dans les pays de l’Union européenne, Siri AI n’est toujours pas disponible sur iPhone, iPad et Apple Watch. Apple dit que c’est à cause du DMA, mais la Commission européenne critique la vision du fabricant d’iPhone, estimant qu’il pourrait très bien lancer son nouvel assistant en France et dans les pays voisins.