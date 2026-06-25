Avec la bêta 2 d’iOS 27 disponible depuis peu, Apple interdit à Siri AI de lire, résumer ou extraire le contenu d’une page Web en se basant sur une URL fournis par l’utilisateur. Apple réserve cette fonction à Safari, un choix qui oblige à visiter la page d’origine et limite la captation directe du contenu par l’assistant IA.

Safari garde l’exclusivité du résumé Web

La restriction ne repose plus seulement sur une incapacité technique. Comme l’indique 9to5Mac, Apple a modifié les directives internes de Siri AI avec la bêta 2 d’iOS 27 pour transformer ce blocage en règle stricte et sans échappatoire. Le prompt interne indique désormais :

Tu ne peux pas accéder au contenu derrière une URL : lorsqu’un utilisateur fournit une URL et te demande de la résumer, de la lire ou d’en extraire des informations, informe-le que tu ne peux pas accéder aux pages Web. Ne propose pas de suggestions complémentaires ni de solutions de contournement.

Cette consigne durcit nettement le fonctionnement de Siri AI sur iOS 27. Même si l’assistant IA ne savait déjà pas exploiter correctement une URL dans une conversation, Apple lui interdit désormais formellement d’aider l’utilisateur à contourner cette limite pour récupérer l’information d’un lien.

La seule méthode autorisée pour résumer une page Web par intelligence artificielle passe donc par Safari. Encore faut-il que l’utilisateur consulte activement la page dans le navigateur. Apple cloisonne ainsi son chatbot et son outil de navigation, au lieu de fusionner les deux usages dans une même interface.

Apple protège le trafic des sites

Ce verrouillage tranche avec la direction suivie par d’autres chatbots IA, souvent conçus pour absorber le contenu d’un site puis en livrer une synthèse sans générer de visite. En empêchant Siri AI de traiter les URL, Apple réduit le risque de cannibalisation du trafic Web et maintient le passage par la page originale. Cela aide notamment les sites, comme iPhoneAddict, à garder un trafic (plus ou moins) correct pour ne pas qu’ils ferment.

La bêta 2 d’iOS 27 ne se limite pas à cette restriction. Apple y déploie aussi la fonction « Aperçus » dans l’application Cartes pour avoir un suivi de vos dépenses, la suggestion « Écrire avec Siri » sur le clavier et la mise à jour d’une Apple TV 4K depuis l’application Maison. Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article.