Une nouveauté sympathique a fait son apparition avec la bêta 2 d’iOS 27 : il est possible de mettre à jour son Apple TV directement depuis son iPhone ou iPad en passant par l’application Maison.

Mettre à jour son Apple TV depuis l’iPhone devient possible

L’application Maison permettait déjà de mettre à jour son HomePod ou HomePod mini depuis son iPhone et voilà qu’iOS 27 ajoute la possibilité de faire la même chose pour l’Apple TV. Il suffit de se rendre dans la section des mises à jour puis le boîtier TV va apparaître si une nouvelle version de tvOS est disponible.

New in iOS 27: You can now update your Apple TV from the Home app on your iOS device (Image: @vincedes3) pic.twitter.com/YdCVnOHl1K — Aaron (@aaronp613) June 22, 2026

L’intérêt ici est de pouvoir tout gérer depuis son iPhone, sans devoir allumer l’Apple TV puis se rendre dans les réglages pour mettre à jour. Cela permet de gagner du temps.

Cette nouveauté va surtout être intéressante pour les personnes qui s’intéressent aux mises à jour de tvOS et veulent installer rapidement la nouvelle version disponible. De son côté, le grand public ne va probablement pas changer ses habitudes et laisser le système des mises à jour automatiques.

iOS 27 est actuellement disponible en version bêta auprès des développeurs. La première bêta a vu le jour le 8 juin et la deuxième est disponible depuis 24 heures. La bêta publique débutera en juillet et la version finale arrivera en septembre.