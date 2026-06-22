La bêta 2 d’iOS 27 a le droit à quelques nouveautés et l’une d’entre elles a pour nom « Aperçus ». Située au niveau de l’application Cartes, elle permet de suivre les dépenses de votre compte sans passer par un service tiers.

Avec « Aperçus », l’application Cartes suit vos dépenses

Pour accéder à la fonctionnalité, il suffit d’ouvrir l’application Cartes sur iOS 27 et d’appuyer sur les trois points en haut à droite de l’écran. Il ne reste plus qu’à choisir « Aperçus » dans la liste. Voici comment Apple présente cette nouveauté :

Consultez vos statistiques de dépenses et plus encore Connectez vos comptes à l’app Cartes pour consulter vos statistiques de dépenses, vos transactions récurrentes, le solde de vos comptes, et bien plus encore.

Apple ajoute également en petits caractères :

Votre appareil est connecté à votre institution financière par le biais d’une filiale d’Apple, qui récupère, catégorise et uniformise les données de votre compte afin de les afficher sur votre appareil. Les données de votre compte ne sont pas conservées.

Une fois que vous validez, l’application Cartes vous renvoie vers la section « Ajouter à Cartes »… sauf qu’il n’y a aucune option pour ajouter un compte bancaire. Il est donc possible que la bêta 2 d’iOS 27 prépare le terrain et que la nouveauté sera réellement fonctionnelle plus tard avec une autre bêta.

Apple fournit déjà des informations détaillées sur les transactions effectuées avec l’Apple Card, mais la prise en charge des autres cartes bancaires et des comptes reste limitée. Apple a certes lancé la fonctionnalité « Cartes connectées » avec iOS 17.1, mais celle-ci n’a rencontré qu’un succès limité.