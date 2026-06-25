Avec la bêta d’iOS 27, Apple propose Siri AI et il y a même une application dédiée pour gérer les conversations avec le chatbot. Il se trouve que ChatGPT est disponible comme solution de secours à la demande. Cette ouverture reste pourtant très encadrée : Siri AI et ChatGPT fonctionnent côte à côte, sans jamais partager le fil d’une même conversation.

La nouvelle interface Siri reprend les codes des chatbots modernes, avec un champ de texte, le support des pièces jointes et un historique. Sur le papier, Apple propose donc déjà deux modèles d’intelligence artificielle dans une même application. Dans la pratique, la bascule entre eux reste cloisonnée.

ChatGPT s’invite dans l’application Siri AI

Pour invoquer ChatGPT, l’utilisateur doit effectuer une pression longue sur le champ de texte puis choisir « Ask… » (« Demander… » en français) dans le menu contextuel. Apple ne place donc pas l’assistant d’OpenAI au premier plan, mais derrière une commande secondaire, moins visible et moins directe que Siri AI.

Une fois activé, ChatGPT ne récupère aucun contexte issu des échanges précédents avec Siri. L’inverse est tout aussi vrai : Siri ne peut pas lire les messages traités par ChatGPT au sein de la même conversation. Cela casse l’idée d’un assistant unifié capable de passer intelligemment d’un modèle à l’autre.

Autre limite importante, l’application revient systématiquement sur Siri à chaque réouverture. Apple empêche ainsi, pour l’instant du moins, de définir ChatGPT comme assistant par défaut dans cette nouvelle expérience. Même quand l’utilisateur préfère l’IA tierce, le système impose l’outil maison.

Apple prépare une ouverture

Le comportement de l’application montre toutefois qu’Apple a commencé à bâtir un système plus ouvert. L’option de ChatGPT apparaît dans l’interface même lorsque l’extension est désactivée dans Réglages > Siri > ChatGPT, signe que l’intégration dépasse déjà le simple interrupteur système.

Cette dissociation suggère qu’Apple conçoit Siri comme un système capable d’accueillir plusieurs fournisseurs à terme. Le fabricant verrouille encore Siri AI par défaut, mais la structure de l’application laisse entrevoir l’arrivée future d’autres modèles d’intelligence artificielle.

Pour rappel, Siri AI et son application ne sont pas disponibles (officiellement) dans les pays de l’Union européenne.