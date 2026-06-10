Siri AI, la grosse nouveauté d’iOS 27, est disponible un peu partout dans le monde, sauf dans les pays de l’Union européenne. C’est embêtant, c’est certain. La bonne nouvelle est qu’une existe une méthode pour quand même en profiter dès maintenant.

Officiellement, Apple indique que l’indisponibilité de Siri AI avec iOS 27 dans les pays de l’Union européenne est due au DMA. En proposant la nouvelle version de son assistant IA, Apple serait dans l’obligation d’autoriser des tiers à avoir un accès plus ou moins complet à l’iPhone pour proposer un service similaire. La Commission européenne veut de la concurrence et part du principe qu’Apple ne peut pas se réserver un tel outil à lui tout seul sur iPhone ou iPad. C’est pour cela qu’Apple ne propose pas Siri IA dans l’Union européenne.

Pour sa part, la Commission européenne a répondu hier à Apple, affirmant que l’absence de Siri AI est une décision d’Apple et seulement du fabricant. La Commission dit par ailleurs qu’Apple n’aura pas le droit à une exception, malgré sa demande initiale.

Comment utiliser Siri AI en France avec iOS 27

Mais comment faire du coup pour accéder à Siri IA sur iOS 27 quand on habite dans un pays de l’Union européenne ? La méthode est simple et était déjà valide pour profiter d’Apple Intelligence à sa sortie : il suffit d’utiliser un compte App Store situé en dehors d’un pays de l’Union européenne. Cela peut s’agir de la Suisse, du Royaume-Uni, des États-Unis ou d’une autre région.

Avant de faire cela, il faut se rendre dans Réglages > Siri > Langue et basculer sur « English (United States) » pour avoir l’anglais. La raison est que Siri IA est seulement disponible en anglais pour le moment. Après cela, il faut aller dans Réglages > Général > Langues et régions et choisir la langue « English (US) » ou « English (UK) », au choix.

Une fois tout cela fait, appuyez sur votre compte tout en haut de l’application Réglages, sélectionnez « Contenu multimédia et achats » puis « Se déconnecter ». Maintenant, reconnectez-vous, mais avec votre compte App Store suisse, britannique, américain ou autre. Si vous n’en avez pas, vous devez alors le créer.

Une fois toutes ces étapes réalisées, vous allez voir que l’option « New Siri » va apparaître dans Réglages > Siri. Il ne vous reste plus qu’à rejoindre la file d’attente. Une fois qu’Apple aura validé votre demande, vous pourrez utiliser Siri AI sur iOS 27 en Europe.

Pourquoi cela fonctionne ? Parce qu’Apple part du principe qu’un Américain, un Suisse, un Britannique ou autre peut être en voyage dans un pays de l’Union européenne. Mais la personne profite toujours des services accessibles dans son pays d’origine. Ici, il s’agit de Siri dopé à l’intelligence artificielle.