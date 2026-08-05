Portées par l’iPhone Ultra, les ventes de smartphones pliables vont augmenter de 20 %

Apple a demandé à ses fournisseurs de préparer 10 millions d’exemplaires pour l’iPhone Ultra pliable, dont la présentation se fera en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro. Cette entrée tardive mais massive dans la catégorie des pliables sera l’un des facteurs clés d’une croissance des ventes de 20 % sur l’ensemble du marché mondial des smartphones pliables en 2026, selon Digitimes.

Un coup de boost pour les ventes avec l’iPhone Ultra

Le quatrième trimestre de 2026 s’annonce comme la période la plus déterminante pour concrétiser cette dynamique. C’est durant cette fenêtre que les fabricants espèrent élargir la demande globale et stimuler significativement les ventes sur le segment des smartphones pliable, notamment grâce aux précommandes qui devraient s’ouvrir dès cette période pour l’iPhone Ultra pliable.

Samsung reste le leader incontesté de la catégorie des pliables, une position renforcée par son expérience des lancements où les précommandes ont toujours généré de fortes ventes dès les premiers jours de commercialisation. Huawei contribue également à cette croissance générale du segment, aux côtés d’une diversification plus large des designs proposés par différentes marques.

Toujours une pénurie de RAM impactant les prix

Dans le même temps, le marché des smartphones fait face à des contraintes persistantes sur l’approvisionnement en RAM et en mémoire, ce qui pousse les prix à la hausse sur l’ensemble du secteur. Cette pression tarifaire touche particulièrement les segments suivants :

Les smartphones pliables classiques, dont les coûts de production intègrent des composants plus complexes que les modèles traditionnels.

Les nouveaux modèles attendus, comme l’iPhone Ultra pliable, susceptibles de subir directement l’impact de ces contraintes d’approvisionnement.

Les gammes existantes de Samsung et Huawei, déjà confrontées à ces mêmes tensions sur les composants.

Les utilisateurs semblent toutefois disposés à accepter des hausses de prix raisonnables, à condition qu’elles restent contenues. Cette tolérance devrait permettre au marché des pliables de maintenir sa trajectoire de croissance, malgré un contexte globalement tendu sur l’approvisionnement en composants.