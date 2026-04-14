Apple va faire son entrée sur le marché des smartphones pliables avec l’iPhone Fold/Ultra et captera d’emblée 46 % des parts de marché en Amérique du Nord selon les projections du cabinet Counterpoint Research. Cette arrivée poussera le segment à des ventes en hausse de 48 % en 2026 et redistribuera brutalement un marché bâti depuis plusieurs années par les constructeurs d’appareils Android.

Apple va faire mal à Samsung, Motorola et Google

Samsung va encaisser la perte absolue la plus élevée selon Counterpoint Research. Son leadership à 51 % en 2025 se réduira à 29 % en 2026, soit 22 points effacés en une seule année. Le constructeur coréen prépare une variante grand format du Galaxy Z Fold pour s’aligner plus directement avec l’iPhone pliable, mais s’imposer sur le marché domestique de son concurrent direct constitue un obstacle difficile à surmonter.

Motorola a construit une position solide avec 44 % de part de marché des smartphones pliables en 2025. Son entrée sur le format livre (comme l’iPhone pliable) via le Razr Fold ne suffira pas à limiter la casse : la marque est projetée à 23 % en 2026. Sans avantage tarifaire ou technique clairement identifiable face à l’iPhone Ultra, la montée en volume du Razr Fold reste incertaine.

De son côté, Google se retrouve dans la situation la plus délicate. Sa part reculera de 5 % en 2025 à 3 % en 2026 malgré un renouvellement de gamme. La raison est structurelle : son unique Pixel pliable se positionne sur le même format et la même tranche de prix que l’appareil attendu d’Apple. Une partie de sa base d’utilisateurs pourrait ainsi migrer vers iOS, un mouvement qu’un simple rafraîchissement produit ne suffit pas à contrecarrer.

Des utilisateurs d’Android basculeront vers iOS

L’arrivée d’Apple sur le marché des smartphones pliable active en priorité la demande de renouvellement au sein de sa propre base d’utilisateurs iPhone, en particulier dans le segment ultra-premium. Counterpoint Research souligne toutefois qu’une part de ces volumes proviendra d’utilisateurs Android déjà équipés d’un modèle pliable, ce qui implique que la croissance nette du marché sera, au moins initialement, inférieure aux volumes bruts captés par Apple.

« Google et Motorola ont été des moteurs de croissance clés en Amérique du Nord, mais l’iPhone pliable d’Apple est sur le point de modifier significativement cette trajectoire », indique Counterpoint Research.