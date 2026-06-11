Une belle promotion concerne en ce moment les AirPods Pro 3, avec les écouteurs d’Apple qui sont disponibles pour 198 € chez Amazon. Chez Apple, le prix est de 249 euros. La remise ici est de 20 %, ce qui n’est pas négligeable pour les derniers écouteurs sans fil en date d’Apple.

Moins de 200 euros pour les AirPods Pro 3

Avec les AirPods Pro 3, Apple a vocation d’offrir une meilleure qualité audio, un meilleur maintien et davantage de fonctions liées au sport et à la santé. Les écouteurs misent surtout sur une réduction active du bruit très avancée, un son plus immersif et un format pensé pour rester confortable plus longtemps.

Côté fonctionnalités, on retrouve la réduction active du bruit, l’audio adaptatif, le mode Transparence, la détection des conversations, le volume personnalisé, la réduction des sons forts, l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête et l’égalisation adaptative. Apple indique aussi une architecture interne revue, un meilleur maintien intra-auriculaire et des embouts en mousse disponibles en plusieurs tailles pour améliorer l’isolation et le confort.

Ils ajoutent aussi des fonctions plus nouvelles, comme la détection de la fréquence cardiaque pendant les entraînements, l’intégration avec l’application Forme et la traduction en direct pour les conversations. Enfin, ils gagnent en autonomie avec jusqu’à 8 heures d’écoute avec réduction de bruit et en robustesse avec une résistance IP57 à la poussière, à la transpiration et à l’eau.

Les AirPods Pro 3 à 198 euros sont disponibles chez Amazon.