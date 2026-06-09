Avec iOS 27, Apple propose une nouvelle option sur iPhone qui permet d’avoir un volume différent pour la sonnerie de l’iPhone, l’alarme et les sons du système. Jusqu’à présent, c’était un volume commun.

Un volume différent sur iOS 27

Cela fait des années et des années maintenant qu’Android propose un mélangeur de volume afin de faire des choix précis. Voilà qu’iOS 27 propose maintenant un système plus ou moins équivalent. C’est pratique pour avoir, par exemple, une sonnerie à un volume spécifique et une alarme avec un volume plus fort pour être sûr de se réveiller le matin.

Pour gérer le volume de chaque élément, il faut se rendre dans Réglages > Sons et vibrations. À partir de là, il suffit de désactiver « Utiliser le volume de la sonnerie » pour les sections « Alarmes et minuteurs » et « Alertes et sons du système ».

En ce qui concerne la section « Alarmes et minuteurs », Apple indique : « Ce volume ne s’applique pas au réveil ni aux autres alarmes disposant de leur propre réglage de volume ». Pour la partie « Alertes et sons du système », iOS 27 indique : « Active les sons pour les alertes, comme les SMS entrants, ainsi que pour les sons du système, tels que les clics du clavier, le déclenchement de l’appareil photo, etc ».

En l’état, la seule possibilité est de passer par l’application Réglages pour définir le volume. Sur Android, le mélangeur de volume est accessible n’importe où. À voir si Apple proposera un système équivalent avec une future bêta d’iOS 27. Nous sommes qu’à la première bêta après tout.