Apple a annoncé aujourd’hui iOS 27, la nouvelle mise à jour majeure pour iPhone, et iPadOS 27 pour iPad à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Voici quels sont les iPhone et iPad compatibles.

iPhone compatibles avec iOS 27

En plus de présenter les différentes nouveautés, Apple a annoncé la liste des iPhone qui sont compatibles avec iOS 27. Voici la liste :

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 16e

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)

La bonne nouvelle ici est que tous les iPhone compatibles avec iOS 26 peuvent aussi installer iOS 27. Tant mieux peut-on dire, sachant que les rumeurs avaient suggéré l’abandon de quelques modèles.

Aussi, il est bon de préciser que les iPhone iPhone Ultra (à savoir l’iPhone pliable) seront naturellement compatibles avec iOS 27. Mais Apple ne dit rien à ce sujet pour l’instant, étant donné que l’annonce des smartphones n’interviendra pas avant le mois de septembre.

iPad compatibles avec iPadOS 27

iPad Pro (M4 et plus récent)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)

iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)

iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)

iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)

iPad Air (4e génération et plus récent)

iPad (A16)

iPad (9e génération et plus récent)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6e génération et plus récent)

La bêta d’iOS 27 est disponible dès aujourd’hui pour les développeurs. La bêta publique sera disponible en juillet. En ce qui concerne la version finale, ce sera en septembre.