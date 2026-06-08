iOS 27 : liste des iPhone et iPad compatibles
Apple a annoncé aujourd’hui iOS 27, la nouvelle mise à jour majeure pour iPhone, et iPadOS 27 pour iPad à l’occasion de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Voici quels sont les iPhone et iPad compatibles.
iPhone compatibles avec iOS 27
En plus de présenter les différentes nouveautés, Apple a annoncé la liste des iPhone qui sont compatibles avec iOS 27. Voici la liste :
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2e génération et plus récent)
La bonne nouvelle ici est que tous les iPhone compatibles avec iOS 26 peuvent aussi installer iOS 27. Tant mieux peut-on dire, sachant que les rumeurs avaient suggéré l’abandon de quelques modèles.
Aussi, il est bon de préciser que les iPhone iPhone Ultra (à savoir l’iPhone pliable) seront naturellement compatibles avec iOS 27. Mais Apple ne dit rien à ce sujet pour l’instant, étant donné que l’annonce des smartphones n’interviendra pas avant le mois de septembre.
iPad compatibles avec iPadOS 27
- iPad Pro (M4 et plus récent)
- iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)
- iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)
- iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)
- iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)
- iPad Air (4e génération et plus récent)
- iPad (A16)
- iPad (9e génération et plus récent)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6e génération et plus récent)
La bêta d’iOS 27 est disponible dès aujourd’hui pour les développeurs. La bêta publique sera disponible en juillet. En ce qui concerne la version finale, ce sera en septembre.
Ceux qui ont un iPhone 11 et 12 … vraiment éviter de l’installer si c’est pour venir vous plaindre que votre téléphone se décharge rapidement et qu’ils commencent à bug s’il vous plait !
Qui l’a installé sur 17 pro max ? Pas trop de bug ?