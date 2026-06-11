Apple a proposé cette semaine la première bêta d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Mais il se trouve qu’il y a eu une gaffe en ce qui concerne les tablettes.

Une bêta d’iPadOS 27 proposée par erreur

Voici la liste des iPad compatibles avec iPadOS 27 :

iPad Pro (M4 et plus récent)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)

iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)

iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)

iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)

iPad Air (4e génération et plus récent)

iPad (A16)

iPad (9e génération et plus récent)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6e génération et plus récent)

Le « problème » est qu’Apple a proposé sur son portail des développeurs des liens pour télécharger la bêta avec le firmware au format IPSW. Cela signifie qu’il faut ensuite l’installer via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows). La surprise ici est qu’Apple a proposé un lien pour télécharger le fichier IPSW pour l’iPad Pro de 11 pouces (1ère et 2e générations) et l’iPad Pro de 12,9 pouces (3e et 4e générations).

Comme nous pouvons le voir, il y a deux modèles non compatibles ici. Comment l’expliquer ? 9to5Mac explique avoir essayé d’installer la bêta d’iPadOS 27 sur un iPad Pro de 12,9 pouces de 3e génération avec le lien d’Apple, mais l’installation a échoué. De plus, Apple a depuis retiré le lien pour les iPad non compatibles.

On peut donc imaginer qu’il s’agissait d’une simple erreur, à l’instar de ce qui s’est passé pour watchOS 27. Pour rappel, Apple avait d’abord annoncé sur son site que la mise à jour ne supportait pas l’Apple Watch Series 9. Puis le fabricant a reconnu une erreur et a finalement dit que ce modèle était compatible.