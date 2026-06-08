watchOS 27 : liste des Apple Watch compatibles
Apple a présenté aujourd’hui watchOS 27, la nouvelle mise à jour majeure pour les Apple Watch. La présentation a eu lieu lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Voici les montres qui peuvent l’installer.
Liste des Apple Watch compatibles avec watchOS 27
- Apple Watch SE (3e génération)
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
Comme nous pouvons le voir, il y a plusieurs modèles compatibles avec watchOS 26 qui sont abandonnées et ne peuvent pas installer watchOS 27. Cela concerne en l’occurrence l’Apple Watch SE de 2e génération, l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Series 9, ainsi que l’Apple Watch Ultra de première génération.
Il est bon de noter que l’iPhone rattaché à une Apple Watch sous watchOS 27 doit tourner sous iOS 27. Voici les appareils compatibles avec iOS 27 :
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2e génération et plus récent)
La bêta de watchOS 27 est disponible aujourd’hui pour les développeurs. Apple proposera ensuite une bêta publique dans le courant du mois de juillet puis la version finale arrivera à l’automne.
C’est une blague !!!!
Ouai … je pense que c’est une blague , tout simplement pas possible !
Mais le 9 est sorti y’a 2 ans pourquoi l’exclure ??
J’ai tellement envie de retourner mon iPhone 17 pro
Sur l’ultra de première génération c’est possible .. il y a une coquille sur le site.. j’ai bien la proposition
Au fait y’a que la proposition mais pas le téléchargement lol
Tellement dessus de cette Keynote,
Je suis passé sur samsung pour l’IA en attendant de retourner sur iPhone avec Apple Intelligent (l’avantage de ne pas être marié :) ) … ben je ne vais pas y retourner de suite …