Apple a présenté aujourd’hui watchOS 27, la nouvelle mise à jour majeure pour les Apple Watch. La présentation a eu lieu lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2026. Voici les montres qui peuvent l’installer.

Liste des Apple Watch compatibles avec watchOS 27

Apple Watch SE (3e génération)

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Comme nous pouvons le voir, il y a plusieurs modèles compatibles avec watchOS 26 qui sont abandonnées et ne peuvent pas installer watchOS 27. Cela concerne en l’occurrence l’Apple Watch SE de 2e génération, l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8, l’Apple Watch Series 9, ainsi que l’Apple Watch Ultra de première génération.

Il est bon de noter que l’iPhone rattaché à une Apple Watch sous watchOS 27 doit tourner sous iOS 27. Voici les appareils compatibles avec iOS 27 :

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2e génération et plus récent)

La bêta de watchOS 27 est disponible aujourd’hui pour les développeurs. Apple proposera ensuite une bêta publique dans le courant du mois de juillet puis la version finale arrivera à l’automne.