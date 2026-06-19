Avec watchOS 27, Apple a abandonné le support de cinq modèles d’Apple Watch. C’est la première fois qu’autant de modèles sont abandonnés avec une mise à jour pour la montre, mais pourquoi ce choix ? Le fabricant se justifie aujourd’hui.

Les Apple Watch compatibles avec watchOS 27 sont les modèles suivants :

Apple Watch SE (3e génération)

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 2

Apple Watch Ultra 3

Ainsi, l’Apple Watch SE de 2e génération, l’Apple Watch Series 6, l’Apple Watch Series 7, l’Apple Watch Series 8, ainsi que l’Apple Watch Ultra de première génération ne peuvent pas installer la mise à jour. Elles restent sur watchOS 26.

La justification d’Apple pour le support de watchOS 27

Aujourd’hui, Cait Dooley, responsable marketing produit pour l’Apple Watch et les applications de santé, a expliqué à TechRadar pourquoi autant d’Apple Watch ne supportent pas watchOS 27 :

À chaque nouvelle version logicielle, sur chacune de nos plateformes, nous veillons toujours à vous offrir la meilleure expérience possible. C’est pourquoi nous accordons la priorité à la puissance et aux performances. Les nouvelles fonctionnalités exceptionnelles de watchOS, notamment les capacités de Siri AI et le nouveau geste de tapotement, fonctionnent de manière optimale grâce à la puissance de traitement de l’Apple Watch Series des modèles ultérieurs, de l’Ultra des modèles ultérieurs, ainsi que de la SE 3.

Il précise également que les « anciennes » Apple Watch rattachées à un iPhone qui installe les dernières mises à jour d’iOS continueront de fonctionner et recevront des mises à jour de sécurité.

De son côté, David Clark, directeur principal de l’ingénierie logicielle de watchOS, explique que l’idée de watchOS 27 a été « d’étendre l’offre d’intelligence artificielle de l’Apple Watch et en faire un véritable partenaire à part entière d’Apple Intelligence ». Il parle du principe que l’Apple Watch est l’un des moyens les plus pratiques pour interagir avec Siri sachant que les utilisateurs l’ont au poignet. Il ajoute :

Nous tenions vraiment à ce que l’expérience Siri soit unique et cohérente, que je décide de poser une question à Siri depuis mon poignet ou que j’utilise mon téléphone pour interagir avec Siri. Nous voulions vraiment donner l’impression qu’il s’agit d’un seul et même Siri qui a accès à vos données et est capable de les personnaliser de manière cohérente.

watchOS 27 est actuellement disponible en bêta pour les développeurs. La bêta publique arrivera en juillet et la version finale sortira en septembre.