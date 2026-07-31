Apple met à jour Shazam en version 26.14.1 pour y ajouter des autocollants iMessage en lien avec l’album petal d’Ariana Grande, sorti aujourd’hui et disponible à l’écoute sur Apple Music. Il s’agit d’une collection exclusive.

Des autocollants Ariana Grande grâce à Shazam

Pour avoir les huit autocollants de l’album petal d’Ariana Grande, mettez à jour Shazam sur l’App Store. Une fois que c’est fait, ouvrez une conversation dans l’application Message, appuyez sur le signe « + » et choisissez « Autocollants ». À partir de là, sélectionnez l’icône de Shazam et vous allez voir apparaître les stickers. Il ne reste plus qu’à faire votre choix pour les envoyer à vos proches par message. Il est également possible de les utiliser pendant un appel FaceTime ou ailleurs, tant que le clavier dédié est disponible.

Pour rappel, Apple a racheté Shazam en décembre 2017 pour 400 millions de dollars. Il a fallu attendre septembre 2018 pour que la transaction soit réellement validée. Les utilisateurs de produits Apple ont depuis eu une meilleure intégration avec cet outil qui permet de connaître le titre d’une musique juste en l’écoutant quelques secondes. Il y a notamment un bouton dédié au niveau du centre de contrôle sur iOS, ainsi qu’un accès via Siri sur iPhone, iPad et Mac.