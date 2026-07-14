iOS 27 : comment installer la bêta publique sur iPhone
Apple a proposé cette semaine la bêta publique d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Tout le monde peut ainsi l’installer pour tester. Cela fait suite aux bêtas qui étaient jusqu’à présent pour les développeurs.
Les iPhone et iPad compatibles
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
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- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
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- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2e génération et plus récent)
- iPad Pro (M4 et plus récent)
- iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)
- iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)
- iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)
- iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)
- iPad Air (4e génération et plus récent)
- iPad (A16)
- iPad (9e génération et plus récent)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6e génération et plus récent)
Tutoriel pour installer la bêta publique d’iOS 27
Avant d’installer la bêta publique d’iOS 27, faites une sauvegarde de votre iPhone ou iPad afin de pouvoir restaurer dessus en cas de problème. Pour forcer une sauvegarde iCloud, il faut se rendre dans Réglages > touchez votre prénom/nom en haut > iCloud > Sauvegarde iCloud > Sauvegarder maintenant. Sinon, vous pouvez faire une sauvegarde via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).
L’installation de la bêta n’est pas compliquée, voici les étapes à suivre :
- Rendez-vous sur le site beta.apple.com
- Cliquez sur le bouton « S’inscrire »
- Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad)
- Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter
- Suivez les instructions indiquées
Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.
Apple proposera une nouvelle bêta d’iOS 27 toutes les deux semaines au départ. Puis dans le courant d’août, Apple basculera sur un rythme hebdomadaire. Il faudra attendre le mois de septembre pour avoir la version finale.
Vient enfin la question que tout le monde se pose : est-ce que la bêta est stable ? La réponse est oui dans l’ensemble. iOS 27 est une mise à jour de type « Snow Leopard » : elle corrige plusieurs bugs et améliore les performances par rapport à iOS 26. Il y a bien sûr des nouveautés, dont Siri AI (qui est absent dans les pays de l’Union européenne). Mais la mise à jour reste intéressante pour une meilleure expérience au quotidien sur iPhone et iPad.
Bonjour à tous,J’aurais une question concernant la bêta publique d’iOS 27 en Europe.J’ai compris que certaines fonctionnalités d’Apple Intelligence étaient limitées ou retardées en Europe à cause des réglementations européennes et des contraintes liées à la protection des données.En revanche, est-ce que certaines améliorations de Siri sont tout de même disponibles ? Je pense notamment à une meilleure compréhension de ce qu’on lui dit et à des échanges plus naturels et plus pertinents avec l’assistant.Merci d’avance pour vos retours !
Première fois que j’installe une beta publique. J’ai prit l’initiative suite à votre sentiment de « stabilité ». Et j’avoue qu’en 26.5.2 je n’étais pas satisfait de mon iPhone 15 (sentiment depuis iOS 26). Par moment il chauffait, les animations saccadaient et plusieurs petites autres choses. Franchement je suis plus que satisfait de iOS 27 sur cette première beta publique. J’ai vraiment le sentiment d’avoir retrouvé un iPhone. Je ne constate plus les saccades ni les moment de chauffe. Moins d’effet liquide glass également Ça fait plaisir. J’espère que iOS 27 continuera dans cette direction :correction et optimisation