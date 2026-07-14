Apple a proposé cette semaine la bêta publique d’iOS 27 sur iPhone et d’iPadOS 27 sur iPad. Tout le monde peut ainsi l’installer pour tester. Cela fait suite aux bêtas qui étaient jusqu’à présent pour les développeurs.

Les iPhone et iPad compatibles

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 16e

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)

iPad Pro (M4 et plus récent)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)

iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)

iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)

iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)

iPad Air (4e génération et plus récent)

iPad (A16)

iPad (9e génération et plus récent)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6e génération et plus récent)

Tutoriel pour installer la bêta publique d’iOS 27

Avant d’installer la bêta publique d’iOS 27, faites une sauvegarde de votre iPhone ou iPad afin de pouvoir restaurer dessus en cas de problème. Pour forcer une sauvegarde iCloud, il faut se rendre dans Réglages > touchez votre prénom/nom en haut > iCloud > Sauvegarde iCloud > Sauvegarder maintenant. Sinon, vous pouvez faire une sauvegarde via le Finder (Mac) ou iTunes (Windows).

L’installation de la bêta n’est pas compliquée, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.

Apple proposera une nouvelle bêta d’iOS 27 toutes les deux semaines au départ. Puis dans le courant d’août, Apple basculera sur un rythme hebdomadaire. Il faudra attendre le mois de septembre pour avoir la version finale.

Vient enfin la question que tout le monde se pose : est-ce que la bêta est stable ? La réponse est oui dans l’ensemble. iOS 27 est une mise à jour de type « Snow Leopard » : elle corrige plusieurs bugs et améliore les performances par rapport à iOS 26. Il y a bien sûr des nouveautés, dont Siri AI (qui est absent dans les pays de l’Union européenne). Mais la mise à jour reste intéressante pour une meilleure expérience au quotidien sur iPhone et iPad.