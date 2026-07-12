La bêta publique d’iOS 27 est imminente
Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour installer la bêta publique d’iOS 27 sur iPhone et iPad. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la disponibilité se fera d’ici les prochains jours. Il y aura également la bêta publique de macOS 27 Golden State, watchOS 27 et tvOS 27.
Sortie imminente de la bêta publique d’iOS 27
En soi, une disponibilité de la bêta publique d’iOS 27 à la mi-juillet n’est pas réellement une surprise. Apple a pris l’habitude de proposer la bêta publique à cette période de l’année, une semaine après la sortie de la troisième bêta pour les développeurs. Voilà que l’histoire va se répéter pour iOS 27.
Pour rappel, les appareils pouvant installer iOS 27 sont :
- iPhone 17
- iPhone Air
- iPhone 17 Pro
- iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 16e
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE (2e génération et plus récent)
- iPad Pro (M4 et plus récent)
- iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)
- iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)
- iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)
- iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)
- iPad Air (4e génération et plus récent)
- iPad (A16)
- iPad (9e génération et plus récent)
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini (6e génération et plus récent)
Siri AI est l’une des grosses nouveautés de la mise à jour. Malheureusement, c’est indisponible dans les pays de l’Union européenne.
Qui pense installer la bêta publique ?
Avec mon 12 mini je crois que cette année je vais patienter sagement, je n’ai pas le sentiment qu’il y aura un avant après (pour ce modèle du moins)
Bêta 3 sur iPhone 13 Pro ça tourne comme un charme, sauf si on met les icônes avec du bureau avec une teinte. Sinon en normal ou sombre sombre c’est rapide et vif magnifique
Franchement je suis en bêta dev depuis le début et ça tourne beaucoup beaucoup mieux qu’iOS 26. Tout est plus fluide,plus rapide,ça change grave.