Il ne faudra pas attendre bien longtemps pour installer la bêta publique d’iOS 27 sur iPhone et iPad. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la disponibilité se fera d’ici les prochains jours. Il y aura également la bêta publique de macOS 27 Golden State, watchOS 27 et tvOS 27.

Sortie imminente de la bêta publique d’iOS 27

En soi, une disponibilité de la bêta publique d’iOS 27 à la mi-juillet n’est pas réellement une surprise. Apple a pris l’habitude de proposer la bêta publique à cette période de l’année, une semaine après la sortie de la troisième bêta pour les développeurs. Voilà que l’histoire va se répéter pour iOS 27.

Pour rappel, les appareils pouvant installer iOS 27 sont :

iPhone 17

iPhone Air

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 16e

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2e génération et plus récent)

iPad Pro (M4 et plus récent)

iPad Pro 12,9 pouces (4e génération et plus récent)

iPad Pro 11 pouces (2e génération et plus récent)

iPad Air 11 pouces (M2, M3 et M4)

iPad Air 13 pouces (M2 et plus récent)

iPad Air (4e génération et plus récent)

iPad (A16)

iPad (9e génération et plus récent)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (6e génération et plus récent)

Siri AI est l’une des grosses nouveautés de la mise à jour. Malheureusement, c’est indisponible dans les pays de l’Union européenne.