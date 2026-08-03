Apple TV publie toutes ses interventions lors du Comic-Con (Silo, Dark Matter, Widow’s Bay, etc…)

Apple TV capitalise à fond sur sa première grande apparition dans le Hall H du Comic-Con de San Diego. La plateforme a mis en ligne les cinq tables rondes intégrales consacrées à Silo, Dark Matter, Widow’s Bay, Mayday et Matchbox The Movie sur sa chaîne YouTube officielle.

Apple TV dévoile les coulisses de ses prochaines sorties

Organisé le 25 juillet 2026, ce premier événement Apple TV dans le Hall H avait réuni de nombreux acteurs, réalisateurs et producteurs. Les vidéos permettent désormais de retrouver l’ensemble des échanges, ace qui permet d’aller u-delà des bandes-annonces et des extraits diffusés pendant la convention.

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Le panel de Mayday rassemble les scénaristes et réalisateurs John Francis Daley et Jonathan Goldstein autour de cette comédie d’action portée par Ryan Reynolds et Kenneth Branagh. Le film, dans lequel un pilote américain s’allie à un ancien agent du KGB pendant la guerre froide, arrivera le 4 septembre prochain sur la plateforme.

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Silo et Dark Matter préparent leur avenir

Rebecca Ferguson, Common, Tim Robbins et Graham Yost reviennent sur la troisième saison de Silo, tout en évoquant la quatrième, qui mettra définitivement fin à la série. L’équipe de Dark Matter présente quant à elle la saison 2, attendue le 28 août, avec Joel Edgerton, Jennifer Connelly, Alice Braga et Blake Crouch.

John Cena, Jessica Biel et leurs partenaires détaillent également Matchbox The Movie, une aventure internationale programmée le 9 octobre. Enfin, le panel de Widow’s Bay réunit Matthew Rhys et les créateurs de la série, récemment distinguée par 19 nominations aux Emmy Awards et déjà présentée lors d’un précédent événement Apple TV.