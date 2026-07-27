Apple TV a profité de sa (première) présence au Comic-Con de San Diego pour présenter les deux premiers trailers de séries particulièrement attendues. Neuromancer révèle enfin son univers cyberpunk, tandis que Dark Matter prépare son retour avec une saison 2 prolongeant l’histoire imaginée par Blake Crouch.

Neuromancer plonge dans le cyberespace de William Gibson

Adaptée du roman fondateur publié en 1984, Neuromancer suit Case, un pirate informatique brisé interprété par Callum Turner. Recruté pour une opération à haut risque, Case s’associe à Molly, une combattante augmentée incarnée par Briana Middleton, afin d’attaquer une puissante dynastie industrielle.

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Sans surprise, et après une première vidéo annonçant la mise en production, le trailer de Neuromancer mise sur une esthétique urbaine sombre de type Blade Runner. Mark Strong, Peter Sarsgaard, Joseph Lee et Clémence Poésy complètent la distribution. Les dix épisodes débuteront le 22 janvier 2027 avec une double diffusion, avant un rythme hebdomadaire jusqu’au 19 mars.

Dark Matter retourne explorer les mondes parallèles

La saison 2 de Dark Matter retrouvera Jason, Daniela et Charlie Dessen dans une réalité apparemment sûre. Leur répit sera bref : l’obsession de Jason pour la Boîte s’intensifie, tandis que la méfiance de Daniela fragilise la famille. Amanda et Ryan chercheront parallèlement à rejoindre leur monde d’origine, alors que Leighton poursuit son projet de société parfaite.

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Joel Edgerton et Jennifer Connelly reprennent leurs rôles respectifs aux côtés d’Alice Braga, Jimmi Simpson, Dayo Okeniyi et Amanda Brugel. Cette saison de dix épisodes commencera le 28 août 2026, avec une diffusion chaque vendredi jusqu’au 30 octobre. A noter qu’Apple lancera également un podcast officiel consacré au multivers et aux coulisses de la série.

Avec ces deux trailers, Apple TV confirme son goût pour la science-fiction ambitieuse : Neuromancer adapte un monument du cyberpunk, tandis que Dark Matter s’émancipe désormais du roman original sous la supervision directe de Blake Crouch. Les amateurs de SF devraient apprécier.