Apple TV nous livre enfin la date de sortie de l’une de ses séries de science-fiction les plus abouties de ces dernières années. La saison 2 de Dark Matter débutera le 28 août prochain sur la plateforme avec un premier épisode disponible, suivi d’une diffusion hebdomadaire jusqu’au 30 octobre.

Un retour très attendu par les amateurs de S.F

Diffusée en 2024, Dark Matter s’est rapidement imposée parmi les productions de S.F les plus appréciées de la plateforme d’Apple, aux côtés de titres comme Severance, Silo, For All Mankind, Pluribus ou bien encore Foundation. Adaptée du roman de Blake Crouch, la première saison avait séduit par son brillant mélange de thriller et de science-fiction, le tout porté par des acteurs de premier plan, dont le tandem Joel Edgerton et Jennifer Connelly. Le pitch de cette saison 2: « La saison 2 reprend avec les Dessens alors qu’ils tentent de s’installer dans une vie paisible, dans un monde qui semble enfin sûr… jusqu’à ce que l’impensable les oblige à fuir une nouvelle fois. Alors que l’obsession de Jason pour la Boîte s’intensifie, la paranoïa grandissante de Daniela (Connelly) la pousse au bord de la rupture, menaçant de briser leur équilibre fragile. Pendant ce temps, Amanda (Braga) et Ryan (Simpson) unissent leurs forces dans une tentative désespérée de retrouver leur chemin vers leur monde d’origine. De son côté, Blair (Brugel) est déterminée à l’arrêter, tandis que Leighton (Okeniyi) poursuit sans relâche son ambition de créer un monde parfait. »



La prochaine salve d’épisodes a de quoi surprendre néanmoins : le matériau d’origine a déjà été largement exploité dans la première saison, ce qui signifie que cette suite ne repose plus sur le roman. Voilà qui pourrait inquiéter les lecteurs attachés à l’œuvre originale, mais après tout, une série n’est pas un livre, et suit ses propres codes.

Blake Crouch toujours aux commandes de l’histoire

Reste un argument de poids en faveur de cette saison 2 : Blake Crouch reste directement impliqué dans la création de cette saison 2. L’écrivain à l’origine du roman Dark Matter occupe de nouveau un rôle central à l’écriture et même au niveau de la partie créative de la série. De quoi laisser espérer une continuité fidèle à l’esprit qui a fait le succès de Dark Matter.