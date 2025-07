Un an presque jour pour jour après la confirmation de la troisième saison de Loot, Apple nous livre le trailer et la date de disponibilité de la série sur Apple TV+. Le lancement mondial de la saison 3 est donc prévu pour le mercredi 15 octobre prochain, ainsi que l’annonce le premier trailer. La saison démarrera avec la diffusion des deux premiers épisodes, suivis d’un nouvel épisode chaque semaine. Les amateurs de binge-watching pourront regarder l’intégralité de la saison en « one shot » dès le 10 décembre.



Dans Loot saison 3, Molly Wells (toujours magnifiquement interprétée par Maya Rudolph) continue son parcours de transformation personnelle après son divorce ultra-médiatisé avec un magnat de la tech. La saison 3 reprendra après le cliffhanger de la saison précédente, où Molly fuyait en jet privé avec son assistant Nicholas suite à des tensions avec ses homologues milliardaires et une relation particulièrement ambiguë avec son collègue Arthur. Les fans retrouveront le reste de l’équipe de la Wells Foundation, toujours aussi dysfonctionnelle qu’attachante, avec de nouveaux invités prestigieux comme Henry Winkler, D’Arcy Carden ou bien encore X Mayo. Le casting principal de la série comprendra de nouveau Michaela Jaé Rodriguez, Faxon, Ron Funches et Booster.