Le partenariat entre Apple TV+ et Dreamworks (Dragons) se poursuit de plus belle : Malédiction ! est une série animée qui raconte les tribulations du jeune Alex Vanderhouven. Ce dernier est victime d’un mauvais sort qui le transforme en pierre. « Lorsqu’une malédiction familiale vieille de plusieurs générations transforme Alex Vanderhouven en statue, ses enfants Pandora et Russ, et sa femme Sky, n’ont d’autre choix que de restituer des artefacts volés par leurs ancêtres et de mettre fin à la malédiction pour de bon. » Le premier trailer de la série semble indiquer que la série piochera allègrement dans les classiques de l’aventure enfantine, comme Les Goonies par exemple. Ce n’est pas ici une critique, loin s’en faut…

Comme souvent lorsqu’il s’agit de Dreamworks, la réalisation technique est de haut vol, mais la série semble tout de même s’adresser avant tout aux jeunes ados. Cela tombe bien, ces types de contenus manquent un peu de consistance sur le plateforme d’Apple.

Malédiction sera disponible sur le service par abonnement Apple TV+ le 27 octobre prochain, à quelques jours d’Halloween donc.