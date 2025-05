La saga de S.F d’Apple TV+ est enfin de retour : Apple a publié il y a quelques heures le premier trailer de la saison 3 de Foundation, une bande-annonce qui permet aussi et surtout d’annoncer la date de lancement de cette saison, soit le 11 juillet prochain. Tirée du chef d’œuvre d’Isaac Asimov, la série raconte comment Hari Seldon (Jared Harris) tente de sauver l’humanité face à l’effondrement (sur plusieurs siècles) de l‘Empire Galactique. Cette troisième saison introduit aussi un nouveau personnage, le Mulet, incarné à l’écran par Pilou Asbæk (que l’on avait déjà vu dans Game of Thrones). La trame du récit portera le spectateur 152 ans après les avènements de la saison 2, alors que la Foundation prospère, un « momentum » de relative stabilité qui sera bientôt brisé par l’arrivée du Mulet, « prêt à conquérir l’univers par la force physique et militaire… mais aussi par le contrôle de la pensée ».

Le casting comprend toujours Jared Harris, Lee Pace (totalement habité dans cette série), Lou Llobell et Leah Harvey. La saison 3 démarrera donc sur Apple TV+ le 11 juillet prochain, probablement avec la diffusion des deux premiers épisodes.