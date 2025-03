Malgré la fin du contrat liant Apple et Skydance Animation, Apple TV+ a officiellement annoncé le retour de sa série d’animation et de science-fiction WondLa, dont la saison 2 sera diffusée dans le monde entier à partir du 25 avril 2025. Produite par Skydance Animation et adaptée de la série de romans à succès The Search for WondLa de Tony DiTerlizzi, la série est toujours dirigée par le showrunner et producteur exécutif Bobs Gannaway. A noter que l’on retrouve l’immense John Lasseter (Toy Story), dans l’équipe de production de Wondla. La série suit les tribulations d’Eva 9, une adolescente de 16 ans, qui explore un monde futuriste rempli de mystères, de découvertes et de dangers.



La saison 2 reprend directement après le cliffhanger de la première saison (dont on ne vous dira rien bien sûr), alors qu’Eva nourrit toujours l’espoir de retrouver un foyer, et que cette dernière découvre de nouvelles menaces et des secrets encore plus profonds. En quête de réponses sur son passé et son identité, Eva devient la cible d’une force puissante convaincue qu’elle détient la clé d’un enjeu bien plus grand. Avec ses thèmes universels comme le sacrifice, la quête de soi et la survie, cette nouvelle saison promet des aventures palpitantes destinées avant tout aux plus jeunes (mais ça se laisse tout à fait regarder en famille). Chaque épisode dure environ 30 minutes.