Produit par John Lasseter (ex-directeur artistique de Pixar) et réalisé par le trio Andrew L. Schmidt, Lawrence Gong et Philip Pignotti, Wondla est une série animée de science fiction dont la qualité technique n’a pas grand chose à envier aux films de Pixar. Il s’agit aussi de la dernière production de Skydance Animation pour Apple TV+ (le studio a depuis signé avec Netflix). Le pitch : « Curieuse, enthousiaste et vive d’esprit, Eva est une adolescente comme les autres… à une différence près : elle est élevée seule par une gouvernante robot, Muthr, dans un bunker souterrain ultramoderne. Le jour de ses 16 ans, son sanctuaire est attaqué. Forcée à rejoindre la surface de la Terre, elle découvre un monde qui n’a rien à voir avec ce à quoi elle s’attendait. La planète Terre, rebaptisée Orbona, est peuplée d’extraterrestres et d’animaux étranges. Aucun autre humain en vue. Otto, un adorable ourson d’eau géant avec qui Eva partage des pouvoirs télépathiques, Rovender, un extraterrestre capricieux au passé trouble, et Muthr accompagnent Eva dans sa quête pour retrouver les humains, sa maison et son véritable destin. »



Les 6 épisodes de Wondla sont immédiatement disponibles dans Apple TV+