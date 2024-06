Après une première salve d’images plutôt prometteuses, la série animée de S.F Wondla se dévoile enfin avec un trailer tout aussi engageant. Produit par Skydance Animation et supervisé par John Lasseter, (l’ancien directeur artistique de Pixar), Wondla propose une animation de grande qualité pour le format « série », similaire à ce que l’on peut trouver chez Dreamworks ou Pixar. L’histoire semble en revanche un peu plus classique passée la la petite surprise scénaristique (éventée dans le trailer et le synopsis), mais après tout, on se contentera bien déjà d’une bonne série animée après les dernières (grosses) déceptions de chez Disney (Wish, c’est sans espoir…). A noter que Wondla sera à priori la dernière série de Skydance à rejoindre le catalogue Apple TV+, sachant qu’Apple n’a pas souhaité renouveler le contrat avec le studio (pour rappel, le film d’animation Luck de Skydance est en tête du classement des films les plus populaires sur le plateforme). Skydance a depuis signé avec Netflix.

Le pitch : « Curieuse, enthousiaste et vive d’esprit, Eva est une adolescente comme les autres… à une différence près : elle est élevée seule par une gouvernante robot, Muthr, dans un bunker souterrain ultramoderne. Le jour de ses 16 ans, son sanctuaire est attaqué. Forcée à rejoindre la surface de la Terre, elle découvre un monde qui n’a rien à voir avec ce à quoi elle s’attendait. La planète Terre, rebaptisée Orbona, est peuplée d’extraterrestres et d’animaux étranges. Aucun autre humain en vue. Otto, un adorable ourson d’eau géant avec qui Eva partage des pouvoirs télépathiques, Rovender, un extraterrestre capricieux au passé trouble, et Muthr accompagnent Eva dans sa quête pour retrouver les humains, sa maison et son véritable destin. »