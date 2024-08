Dark Matter va se poursuivre sur Apple TV+, avec le service de streaming qui annonce une saison 2 pour la série de science-fiction/thriller avec Joel Edgerton et Jennifer Connelly.

Saison 2 pour Dark Matter

Dark Matter est l’histoire d’un chemin qui n’a pas été pris. La série suit Jason Dessen (interprété par Joel Edgerton), un physicien, professeur et père de famille qui, une nuit, alors qu’il rentre chez lui dans les rues de Chicago, est enlevé dans une version alternative de sa vie. L’émerveillement tourne rapidement au cauchemar lorsqu’il tente de revenir à sa réalité au milieu du paysage hallucinant des vies qu’il aurait pu vivre. Dans ce labyrinthe de réalités, il entreprend un voyage éprouvant pour retrouver sa vraie famille et la sauver de l’ennemi le plus terrifiant et le plus imbattable que l’on puisse imaginer : lui-même.

« Merci à tous ceux qui ont suivi la première saison – les fans des livres et les nouveaux fans – et bien sûr nos partenaires chez Apple et Sony, mon incroyable partenaire de production, Matt Tolmach, nos formidables acteurs et notre équipe, ainsi que la grande ville de Chicago – vous avez été si bons avec nous », a déclaré le showrunner et l’auteur de la série Blake Crouch. « Au cours de l’écriture et du tournage de la première saison, nous avons découvert qu’il y avait encore beaucoup d’histoires à raconter, et nous n’avons fait qu’effleurer la surface de ces personnages qui luttent pour leur survie et pour retrouver leur chemin à travers un paysage aux réalités hallucinantes. Rendez-vous dans la boîte ! ».

« La série Dark Matter, qui suscite la réflexion et qui est captivante, est rapidement devenue un succès mondial, captant l’imagination du public et faisant d’elle une partie intégrante et bien-aimée de la gamme de science-fiction de classe mondiale d’Apple », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+. « Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration avec Blake Crouch, nos partenaires chez Sony et le reste de l’équipe créative et des acteurs – menés par les remarquables Joel Edgerton et Jennifer Connelly – sur une nouvelle saison qui captivera les téléspectateurs avec plus de rebondissements, alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères du multivers ».

Il n’y a pas de date de sortie pour la saison 2 de Dark Matter sur Apple TV+. La saison 1 est disponible au complet en streaming.