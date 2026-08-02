Le MacBook Air a des stocks limités à cause de la pénurie de RAM

Certaines configurations du MacBook Air ne seront livrées qu’entre fin août et début septembre. Ce délai pour le stock marque l’ampleur d’une pénurie de RAM qui touche désormais le Mac le plus vendu d’Apple, après avoir déjà frappé le Mac mini et le Mac Studio. Cela s’explique par la demande en intelligence artificielle.

La pénurie de RAM a un impact sur le MacBook Air

Le MacBook Air subit à son tour les conséquences de la crise mondiale de la mémoire vive. Cette pénurie avait déjà provoqué des retards sur le Mac mini et le Mac Studio avant de s’étendre à l’ordinateur portable le plus populaire d’Apple, dont le modèle actuel a vu le jour en mars avec sa puce M5. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple peine à maintenir le MacBook Air en stock et les livraisons de nouveaux exemplaires sont plus limitées que jamais.

Pour compenser la flambée des coûts de composants (RAM et stockage essentiellement), Apple a augmenté les prix de plusieurs centaines d’euros sur de nombreux produits (dont les Mac et iPad) et cherche désormais à s’approvisionner en mémoire auprès de fournisseurs chinois, au moins pour les appareils destinés à la Chine. L’entreprise a par ailleurs retardé sa traditionnelle promotion Back to School, initialement prévue en juin, faute de stocks suffisants.

Sur son site et dans ses magasins, Apple oriente désormais les clients vers le MacBook Pro d’entrée de gamme plutôt que vers le MacBook Air, avec un avertissement explicite sur la disponibilité limitée de ce dernier. Cette bascule marketing coïncide avec la préparation de l’arrivée du MacBook Pro M6 à l’automne, un calendrier qui pousse Apple à privilégier les stocks disponibles de son modèle professionnel pendant que la pénurie se résorbe.

Des tensions d’approvisionnement durables

Apple a déjà averti que les contraintes d’approvisionnement en mémoire s’intensifieraient pour le trimestre en cours et les suivants, tout comme les hausses de prix qui pourraient encore frapper d’autres produits. Cette situation confirme que la pénurie de RAM redéfinit durablement la stratégie commerciale d’Apple (et des autres sociétés tech d’ailleurs) pour l’ensemble des iPhone, Mac et iPad.