Apple lance aujourd’hui son offre Back to School 2026 aux États-Unis, au Canada et dans d’autres pays sur l’Apple Store Éducation. Ce n’est pas encore le cas en Europe, mais cela ne devrait pas tarder.

Les détails du Back to School 2026 d’Apple

Cette année, l’offre Back to School d’Apple se limite à l’achat d’un iPad ou d’un Mac. Les étudiants qui achètent un MacBook Pro recevront une carte-cadeau d’un montant de 150 dollars. Pour l’achat d’un MacBook Air, d’un iPad Pro ou d’un iPad Air, ce sera une carte-cadeau de 100 dollars.

Comme nous pouvons le voir, c’est plus que limité cette fois-ci en comparaison avec les années précédentes : Apple réserve son offre à l’achat de quatre produits seulement. Il n’y a rien pour les autres Mac ou iPad, tout comme il n’y a rien pour les accessoires, les iPhone, AirPods ou Apple Watch.

La carte cadeau peut être utilisée pour acheter des produits et accessoires Apple, des applications sur l’App Store, des abonnements à des services (Apple Music, Apple TV, etc), de l’espace de stockage iCloud+ et bien plus encore.

Le Back to School 2026 d’Apple est disponible dès maintenant pour les étudiants, les parents d’étudiants et les employés dans les écoles et universités, dont les professeurs. L’offre débute aujourd’hui et se terminera le 27 août 2026.

En France et dans le reste l’Europe, l’offre devrait voir le jour prochainement. En temps normal, Apple lançait son offre en juin aux États-Unis et en juillet en Europe. Mais comme nous pouvons le voir, il y a un décalage cette année. À voir si l’on devra attendre août en Europe ou si ce sera plus tôt.