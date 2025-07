Après les États-Unis, Apple lance son offre Back to School 2025 en France et dans le reste de l’Europe sur l’Apple Store Éducation. À l’instar de l’année dernière, il n’y a plus de cartes cadeaux avec l’achat d’un Mac ou iPad, mais des accessoires offerts ou avec une réduction.

Détail du Back to School 2025 d’Apple en France

Selon le Mac ou l’iPad que vous achetez, Apple vous propose une remise sur l’accessoire. Et selon l’accessoire choisi, celui-ci est offert. Mais pour d’autres, il faudra mettre la différence.

Voici tout le détail communiqué par Apple :

Achat d’un MacBook Air ou Pro

Magic Mouse (USB‑C) – Surface Multi‑Touch – Blanc : 85 € de remise

Magic Mouse (USB-C) – Surface Multi-Touch – Noir : 119 € de remise

Magic Trackpad (USB‑C) – Surface Multi‑Touch – Blanc : 139 € de remise

Magic Trackpad (USB‑C) – Surface Multi‑Touch – Noir : 169 € de remise

AirPods 4 avec Réduction active du bruit :199 € de remise

AirPods Pro 2 : 199 € de remise

Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique – Touches blanches : 199 € de remise

Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique – Touches noires : 229 € de remise

Achat d’un iMac

AirPods 4 avec Réduction active du bruit : 199 € de remise

AirPods Pro 2 : 199 € de remise

Achat d’un iPad Air ou Pro

Apple Pencil Pro : 139 € de remise

Magic Keyboard pour iPad Air/Pro : 139 € de remise

AirPods 4 : 149 € de remise

AirPods 4 avec Réduction active du bruit : 149 € de remise

AirPods Pro 2 : 149 € de remise

Le Back to School 2025 d’Apple est disponible dès maintenant pour les étudiants, les parents d’étudiants et les employés dans les écoles et universités, dont les professeurs. L’offre se termine le 21 octobre.

Pour rappel, l’Apple Store Éducation propose de base des remises sur les produits Apple. Dans le cas des produits éligibles avec le Back to School 2025, les remises vont de -4% (iMac) à -11% (MacBook Air M4 de 13 pouces).